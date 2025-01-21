Специалисты объяснили, для чего необходима обязательная регистрация собак

Обязательная регистрация собак, введенная в Татарстане с этого года, поможет вычислить владельцев, избавившихся от своих питомцев, проконтролировать численность бездомных животных и оценить количество собаководов в республике. Об этом со ссылкой на экспертов сообщает ГТРК «Татарстан».

«Проблема безнадзорных животных касается всех: и людей с собаками, и людей без собак. <...> пока культура стерилизации не станет нашей новой нормой, мы с этой проблемой не разберемся, потому что частный сектор — это основной поставщик безнадзорных собак на сегодняшний день», — заметила куратор проекта о развитии культуры ответственного отношения к домашним животным «Дог-френдли Татарстан» Института развития городов РТ Дарья Раек.

Регистрация проходит в государственных ветеринарных клиниках, все данные отправляются в единую систему «Меркурий». Если владельцы не внесут в базу своих животных до 1 июля этого года, им может грозить отказ от обслуживания в ветклиниках.

«Скорее всего, вам предложат поставить чип и обслужат, исключая те случаи, когда критично — сбила машина, кровотечение и так далее», — пояснил руководитель Федерации спортивно-прикладного собаководства РТ Олег Пырков.

Подробнее о ситуации читайте в материале «Татар-информа» Штрафы и цены на чипирование: все об обязательной регистрации собак в Татарстане.