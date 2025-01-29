В Казани проведут выездные регистрации собак

Госветобъединение Казани с 1 февраля 2025 года начнет проводить еженедельные выездные регистрации домашних животных. Служба будет работать во всех районах города, сообщила пресс-служба ГУ ветеринарии Кабмина РТ.

«Владельцы собак с 1 января 2025 года обязаны регистрировать своих питомцев согласно новому постановлению. Проводится регистрация в том числе кошек, хорьков, кроликов и других мелких домашних животных», – говорится в сообщении.

В Кировском районе зарегистрировать животное можно 1 февраля с 10 до 14 часов в микрорайоне «Салават Купере» по ул. Арсланова, 8 (возле зоомагазина «Алиска»).

Жители Авиастроительного и Ново-Савиновского районов смогут привести питомцев 8 февраля с 10.00 до 14.00 на ярмарочную площадку по ул. Беломорская, 69.

В Советском районе выездная служба будет работать 15 февраля с 10.00 до 14.00 в Горкинско-Ометьевском лесу на первой парковке со стороны проспекта Победы.

В Московском районе мероприятие запланировано на 22 февраля. Оно пройдет с 10 до 14 часов в поселке Левченко около Дома культуры «Полимер».

Для жителей Приволжского и Вахитовского районов регистрацию животных проведут 2 марта с 10.00 до 14.00 в жилом массиве «Старые Горки» по ул. Артельная, 10 (площадка перед школой №76).

Все нужные данные о животном внесут в федеральную базу данных. Через нее будет проще найти питомца в случае потери, а также зарегистрированный «четвероногий друг» сможет участвовать в международных выставках и соревнованиях.

Ветеринары осмотрят животного, установят микрочип и оформят документы. Вся процедура займет около 15 минут. Заявителям только напишут заявление и оплатят услугу.

«Процедура установки чипа совершенно безопасна и безболезненна. Чип вводится под кожу собаки в области холки с использованием специального шприца. Размер чипа сопоставим с рисовым зернышком, поэтому он не причиняет животному никакого дискомфорта», – пояснили в ведомстве.

Для процедуры хозяин животного должен предъявить свой паспорт, ИНН, а также ветеринарный паспорт собаки. Если документа у питомца нет, то его сделают при чипировании. Они нужны для корректности информации о «дружке» в базе данных.