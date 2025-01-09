Подать информацию о чипировании собаки можно будет через портал госуслуг РТ

Алмаз Хисамутдинов

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Татарстане с 1 января начала действовать обязательная регистрация собак. В ближайшее время подать информацию о чипировании животного можно будет через портал госуслуг РТ. Об этом сообщил начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Алмаз Хисамутдинов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Поставить чип можно не только в государственных, но и в коммерческих клиниках. Тогда после чипирования нужно передать данные госветслужбе для внесения в систему „Хорриот“, чтобы собаку поставили на учет. В ближайшее время это можно будет сделать через портал госуслуг», — рассказал он.

Хисамутдинов добавил, что действующие правила содержания домашних животных теперь дополнены условиями по обязательной регистрации собак. Она включает маркирование путем введения электронного чипа с уникальным номером, внесение информации о собаке и ее владельце в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии.

Питомец должен быть зарегистрирован в течение трех месяцев со дня рождения.

По словам начальника управления, принятые меры помогут решить несколько проблем. В частности, повысить социальную ответственность владельцев животных, уменьшить количество бездомных собак, найти хозяина потерявшегося животного.

Хисамутдинов подчеркнул, что в этом году чипирование и учет собак запланированы одновременно с проведением плановых противоэпизоотических мероприятий. «С 1 февраля начнем проводить ветеринарные мероприятия с сельхозживотными. Ветеринарные врачи будут обходить дворы и параллельно проводить чипирование собак», – отметил он.