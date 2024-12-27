Названы сроки обязательной регистрации собак в Татарстане

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С 1 января все жители Татарстана, у которых есть собаки в возрасте от трех месяцев, должны провести обязательную регистрацию питомцев. Об этом говорится в постановлении, подписанном Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

«Установить, что находящиеся у владельцев на дату вступления в силу настоящего постановления собаки старше трех месяцев подлежат обязательной регистрации в течение одного года», — говорится в документе.

Также домашние животные будут проходить регистрацию в течение трех месяцев с момента рождения.

Пройти процедуру можно в государственных ветеринарных объединениях районов и городов, подведомственных ГУ ветеринарии Кабмина РТ.

Если татарстанец приобрел собаку старше этого возраста, то зарегистрировать ее необходимо в течение 30 календарных дней со дня приобретения.

Сам процесс включает в себя маркирование животного — в его тело введут электронное устройство, содержащее уникальный цифровой либо буквенно-цифровой идентификационный номер. Сведения о питомце и его владельце будут внесены в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии — эта процедура проводится безвозмездно. Установка чипа же оплачивается владельцем.

Также в документе указано, что собаки, которые временно находятся в республике с владельцем, не подлежат регистрации. Это касается животных, которые будут находиться на территории Татарстана менее 30 календарных дней.