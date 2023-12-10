В Татарстане вновь сократилось производство молока в личных хозяйствах

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

За январь — октябрь текущего, 2023 года в Татарстане опять сократилось производство скота и птицы на убой, молока и яиц в личных хозяйствах — на 4,8%, 0,9% и 1,5% в годовом выражении соответственно. Это следует из данных Татарстанстата.

Хозяйства населения за десять месяцев произвели 62,1 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 441,9 тыс. тонн молока и 275,1 млн штук яиц.

В целом по Татарстану производство скота и птицы на убой уменьшилось (389,8 тыс. тонн в живом весе, снижение на 3%), однако производство молока и яиц выросло — на 7,5% и 2,9% (произведено 1 млн 839,2 тыс. тонн молока и 1 млрд 342,5 млн штук яиц).

В свою очередь сельхозорганизации, определяя тренды, произвели 307,8 тыс. тонн скота и птицы на убой (уменьшение на 2,6%), 1 млн 222,6 тыс. тонн молока (увеличение на 11%) и 1 млрд 42,3 млн штук яиц (увеличение на 4,3%).

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели также нарастили производство молока — на 6,8% (произведено 174,7 тыс. тонн), но сократили производство скота и птицы на убой (19,9 тыс. тонн, -1,8%), а также яиц (25,1 млн штук, -3,2%).

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов заявил, что татарстанские животноводы — лидеры страны по производству молока. Минсельхозпрод Татарстана назвал лидирующие по этому показателю районы. При этом в октябре в регионе почти перестало уменьшаться поголовье крупного рогатого скота. Стоит отметить, что примерно половину сельхозпродукции республики производят фермеры и подсобные хозяйства.