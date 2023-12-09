Почти половину сельхозпродукции Татарстана производят фермеры и подсобные хозяйства

Почти половину валовой продукции сельского хозяйства в Татарстане производят 4 тыс. фермерских и 417 тыс. личных подсобных хозяйств. О механизмах сбыта этой продукции на совещании в Доме Правительства республики вице-премьер РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами региона провел Раис Татарстана Рустам Минниханов. Участие в нем принял и Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

В частности, по словам докладчика, одним из направлений реализации фермерской продукции является взаимодействие товаропроизводителей с крупными торговыми сетями.

Кроме того, продукция фермерских хозяйств размещается на электронных платформах. Начиная с 2020 года работает платформа «Дом фермера», на которой зарегистрировано более 40 продавцов. Существует и цифровая платформа «Свое родное» с примерно 2 тыс. продавцов и 70 тыс. наименований товаров. На ней за 30 минут можно создать витрину и каталог продукции, наладить способы оплаты и доставки заказов. С момента запуска выполнено 3289 заказов, отметил министр.

Совместно с Корпорацией МСП организована работа по продвижению проекта «Фермерский островок». Это отдельная торговая площадка формата «магазин в магазине». В Казани к данному моменту работают две такие площадки, где представлена продукция 30 фермеров республики.

Помимо этого, напомнил глава Минсельхозпрода РТ, небольшим хозяйствам, особенно ЛПХ и начинающим фермерам, помогают сельскохозяйственные потребительские кооперативы. В частности, кооперативы «Каусар» и «Заготовитель» из Лаишевского района вышли на экспортный уровень, поставляя продукцию в Узбекистан, Казахстан и Беларусь. В текущем году «Каусар» заключил контракты на 17 млн рублей (11% от годовой выручки), а «Заготовитель» — на 7 млн (15% от выручки).

Всего на развитие республиканской кооперации в 2023 году предусмотрены гранты и субсидии на сумму 552 млн рублей, уточнил вице-премьер.

Работает также Татпотребсоюз: его заготовительной оборот за этот год превысит 12 млрд рублей с ростом на 10% к прошлому году. За пять лет обеспечен рост заготовительного оборота в 1,6 раза. Система включает 12 скотобойных пунктов, в 2023 году было забито 14 тыс. голов крупного рогатого скота. При этом наиболее значимым видом деятельности отрасли и важным направлением в поддержке сельских подворий является закупка молока — ежегодно приобретается 177 тыс. тонн, пояснил Марат Зяббаров.

Еще одним направлением сбыта продукции малых форм хозяйствования министр назвал сельскохозяйственные ярмарки. На данный момент по итогам 13 ярмарок реализовано сельхозпродукции на 993 млн рублей.