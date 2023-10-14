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Минсельхозпрод Татарстана назвал районы – лидеры по производству молока
Ежедневно сельхозформирования Татарстана производят более 4,5 тыс. тонн молока, что на 372 тонн больше 2022 года (109%). Об этом глава Минсельхоза РТ Марат Зяббаров доложил на совещании в Доме Правительства.
По его словм, высокую динамику роста — более 6% — обеспечивают 19 районов, среди которых Атнинский, Бугульминский, Муслюмовский, Мензелинский, Елабужский, Мамадышский, Кукморский и Балтасинский.
Всего за 9 месяцев 2023 года произведено 1 млн 253 тыс. тонн молока — это на 10% больше, чем за аналогичный период в 2022 году.
Денежная выручка от реализации продукции животноводства по сельхозформированиям составила порядка 68,9 млрд рублей (95,6% к тому же периоду 2022 года): от реализации молока — 31,9 млрд рублей (91,6%), мяса скота и птицы — 32,1 млрд (99%), яиц — 4,7 млрд (107%).
За счет увеличения объемов реализации молока хозяйствами получено выручки на 3,9 млрд рублей больше, чем годом ранее.
Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами провел Раис Татарстана Рустам Минниханов, принимали участие Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, Премьер-министр РТ Алексей Песошин. Об этом передает пресс-служба руководителя республики.
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