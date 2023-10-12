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Минниханов: Наши животноводы — лидеры страны по производству молока
Животноводы Татарстана — лидеры по стране в части производства молока. Об этом Раис РТ Рустам Минниханов сказал на торжественном мероприятии, посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
«Успешно работают наши животноводы — лидеры страны по производству молока. Второй год подряд надой молока превысит 2 млн тонн. Также будет произведено порядка 530 тыс. тонн мяса», — заявил руководитель республики.
Он также назвал те районы, которые вносят основной вклад в это дело, — Кукморский, Атнинский, Балтасинский и Сабинский районы, Мамадышский районы с наибольшим приростом производства мяса КРС, Тукаевский — центр промышленного свиноводства и птицеводства республики.
Раис РТ также поблагодарил за высокие надои передовиков Лилию Поднозову (Тукаевский район) и Аделю Латыпову (Атнинский). В мясном скотоводстве лучшими стали Асия Галиева из Мамадышского района, Айрат Закиров из Кукморского, Олег Степанов из Буинского, Фанис Гималетдинов из Тукаевского. Кроме того, в зале присутствовал заслуженный ветеринарный врач РФ Мидхат Аббазов (Высокогорский район).
Рустам Минниханов вручил госнаграды РФ и РТ наиболее отличившимся работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, передает пресс-служба руководителя республики.
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