Минниханов: Наши животноводы — лидеры страны по производству молока

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Животноводы Татарстана — лидеры по стране в части производства молока. Об этом Раис РТ Рустам Минниханов сказал на торжественном мероприятии, посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

«Успешно работают наши животноводы — лидеры страны по производству молока. Второй год подряд надой молока превысит 2 млн тонн. Также будет произведено порядка 530 тыс. тонн мяса», — заявил руководитель республики.

Он также назвал те районы, которые вносят основной вклад в это дело, — Кукморский, Атнинский, Балтасинский и Сабинский районы, Мамадышский районы с наибольшим приростом производства мяса КРС, Тукаевский — центр промышленного свиноводства и птицеводства республики.

Раис РТ также поблагодарил за высокие надои передовиков Лилию Поднозову (Тукаевский район) и Аделю Латыпову (Атнинский). В мясном скотоводстве лучшими стали Асия Галиева из Мамадышского района, Айрат Закиров из Кукморского, Олег Степанов из Буинского, Фанис Гималетдинов из Тукаевского. Кроме того, в зале присутствовал заслуженный ветеринарный врач РФ Мидхат Аббазов (Высокогорский район).

Рустам Минниханов вручил госнаграды РФ и РТ наиболее отличившимся работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, передает пресс-служба руководителя республики.