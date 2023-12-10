В Татарстане за октябрь почти перестало уменьшаться поголовье крупного рогатого скота

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По данным на конец октября 2023 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий Татарстана уменьшилось на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако по сравнению с сентябрем сократилось всего на 0,03%. При этом Татарстанстат на этот раз не приводит абсолютные данные о численности КРС.

При этом количество коров в сельскохозяйственных организациях, частных хозяйствах и фермерских хозяйствах, а также у индивидуальных предпринимателей к концу октября даже увеличилось на 0,3% год к году и на 0,1% месяц к месяцу.

В отдельно взятых сельскохозяйственных организациях на конец октября численность КРС составляла 525,8 тыс. голов (сокращение на 0,3% год к году), в том числе коров — 186,3 тыс. голов (рост на 1,4% год к году).

Вместе с тем поголовье свиней в республике по итогам октября снизилось на 3% в годовом выражении и на 0,6% месяц к месяцу, а поголовье овец и коз — на 1,4% и 3,9% соответственно.

В сельскохозяйственных организациях поголовье свиней увеличилось до 455 тыс. голов (увеличившись на 0,6% в годовом выражении). Поголовье овец и коз в них снизилось до 15,7 тыс. голов (сокращение на 2,1%), поголовье птицы — до 13 млн 117,8 тыс. голов (сокращение на 7,1%), а поголовье лошадей — до 9,1 тыс. голов (сокращение на 1,3%).

Таким образом, наблюдающийся в Татарстане как минимум с начала 2022 года тренд на сокращение поголовья крупного рогатого скота замедлился, тогда как поголовье мелкого рогатого скота, свиней и птицы продолжает уменьшаться.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Минсельхозпрод РТ потребовал перевести хозяйства в закрытый режим из-за бруцеллеза. Подробнее о борьбе с болезнями домашних животных читайте в материале «Татар-информа» Бруцеллез и птичий грипп: кто и откуда ввозит опасные вирусы в Татарстан.