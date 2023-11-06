В Татарстане сократилось производство молока в личных хозяйствах

За январь — сентябрь текущего, 2023 года в Татарстане сократилось производство скота и птицы на убой, молока и яиц в личных хозяйствах — на 5%, 0,8% и 1,5% в годовом выражении соответственно. Это следует из данных Татарстанстата.

Хозяйства населения за девять месяцев произвели 49,2 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 402,2 тыс. тонн молока и 260,7 млн штук яиц.

В целом по Татарстану производство скота и птицы на убой уменьшилось (346,4 тыс. тонн в живом весе, снижение на 2,2%), но производство молока и яиц выросло — на 7,5% и 3,3% (произведено 1 млн 658,5 тыс. тонн молока и 1 млрд 224,5 млн штук яиц).

В свою очередь сельхозорганизации определяют общий тренд. Они произвели 279 тыс. тонн скота и птицы на убой (уменьшение на 1,7%), 1 млн 99,5 тыс. тонн молока (увеличение на 11,1%) и 939,7 млн штук яиц (увеличение на 4,9%).

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели нарастили производство молока на 6,9% (произведено 156,8 тыс. тонн), но сократили производство скота и птицы на убой (18,2 тыс. тонн), а также яиц (24,1 млн штук).

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов заявил, что татарстанские животноводы — лидеры страны по производству молока. Минсельхозпрод Татарстана назвал лидирующие по этому показателю районы.