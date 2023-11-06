news_header_top_970_100
Руc Тат
Экономика 6 ноября 2023 22:59

В Татарстане сократилось производство молока в личных хозяйствах

Скопировать ссылку

За январь — сентябрь текущего, 2023 года в Татарстане сократилось производство скота и птицы на убой, молока и яиц в личных хозяйствах — на 5%, 0,8% и 1,5% в годовом выражении соответственно. Это следует из данных Татарстанстата.

Хозяйства населения за девять месяцев произвели 49,2 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 402,2 тыс. тонн молока и 260,7 млн штук яиц.

В целом по Татарстану производство скота и птицы на убой уменьшилось (346,4 тыс. тонн в живом весе, снижение на 2,2%), но производство молока и яиц выросло — на 7,5% и 3,3% (произведено 1 млн 658,5 тыс. тонн молока и 1 млрд 224,5 млн штук яиц).

В свою очередь сельхозорганизации определяют общий тренд. Они произвели 279 тыс. тонн скота и птицы на убой (уменьшение на 1,7%), 1 млн 99,5 тыс. тонн молока (увеличение на 11,1%) и 939,7 млн штук яиц (увеличение на 4,9%).

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели нарастили производство молока на 6,9% (произведено 156,8 тыс. тонн), но сократили производство скота и птицы на убой (18,2 тыс. тонн), а также яиц (24,1 млн штук).

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов заявил, что татарстанские животноводы — лидеры страны по производству молока. Минсельхозпрод Татарстана назвал лидирующие по этому показателю районы.

читайте также
Производители молока прокомментировали новые требования от Генпрокуратуры РФ
Производители молока прокомментировали новые требования от Генпрокуратуры РФ
В Татарстане вновь уменьшилось поголовье крупного рогатого скота
В Татарстане вновь уменьшилось поголовье крупного рогатого скота
#Сельское хозяйство #производство молока
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100