В Татарстане увеличилось количество разводов

Вид на Центр семьи «Казан»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За январь — июль 2023 года в Татарстане снизилось количество браков и выросло количество разводов. Такие данные опубликовал Росстат.

За семь месяцев текущего года в республике было зарегистрировано 12 675 браков по сравнению с 12 810 за аналогичный период прошлого года. Снижение составило 1,1%.

Число разводов за январь — июль в регионе увеличилось с 8174 до 8395. Таким образом, рост составил 2,7%.

При этом в Приволжском федеральном округе количество браков выросло на 2,3% (с 87 260 до 89 305), а разводов — на 1,6% (с 67 451 до 68 560).

В целом жители России стали чуть-чуть реже вступать в брак (снижение на 0,1%, с 492 016 до 491 728) и несколько чаще разводиться (увеличение на 3,8%, с 376 313 до 390 797).

За отдельно взятый июль число браков, заключенных татарстанцами, уменьшилось на 3,6% год к году (3467 против 3597), а разводов — на 1,1% (1209 против 1223).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане за семь месяцев смертность снизилась на 6%, а рождаемость — на 0,7%.