Фарид Мухаметшин: В Татарстане удалось добиться снижения числа заочных разводов на 5,7%

По сравнению с прошлым годом в Татарстане удалось добиться снижения количества решений о расторжении браков, выносимых в ходе заочного производства, на 5,7%. Об этом заявил Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин на церемонии вручения удостоверений мировым судьям.

«Проблема остается и требует постоянного внимания. Я понимаю, что мировые судьи перегружены делами, ограничены законодательными рамками, но прошу активнее принимать меры к примирению супругов, сохранению семьи. По мере возможности нужно сократить заочное участие, отдавать приоритет личному участию супругов при рассмотрении их дел», — сказал глава парламента.

По статистике, почти 80% разводов оформляются на основании решений судов. При этом в некоторых муниципальных районах доля принятых заочных решений остается очень высокой: в Апастовском и Лаишевском — по 50%, Новошешминском — 54,5%, Нурлатском — 75%, отметил Мухаметшин.

«Задача по укреплению и защите семьи — это конституционное требование для всех ветвей и органов власти. Это наша общая обязанность. Не надо забывать, что крепкие семьи — залог нашего будущего и будущего наших детей», — поделился политик своим пониманием функций судов и других властных структур в свете государственной демографической политики.