Центр семьи и демографии: В Татарстане более 60 тыс. безнадежно безбрачных людей

В Татарстане почти 100 тыс. человек в возрасте 35–49 лет никогда не состояли в браке. У этой категории есть не только шансы создать семью, но и гипотетически обеспечить прирост в 25 тыс. детей. Об этом «Татар-информу» сообщила директор Центра семьи и демографии Академии наук РТ, доктор социологических наук Чулпан Ильдарханова.

«Центр семьи и демографии Академии наук Татарстана давно и глубоко изучает проблему одиночества, которая является острым демографическим вызовом. При поддержке Российского научного фонда мы проводим исследование «Социальное одиночество как новый конструкт семейных отношений»», — сказала она.

Спикер отметила, что безнадежно безбрачных людей категории «50 плюс» в республике более 60 тыс. человек. Чтобы решить проблему одиночества и повысить рождаемость, демографы рекомендуют профсоюзам предприятий и организаций республики создавать клубы знакомств. По мнению Ильдархановой, метод знакомства «по старинке» гарантирует как минимум соответствие личностей потенциального жениха или невесты паспортным данным, что невозможно проверить на онлайн-сервисах знакомств.

Подробнее об этом читайте в материале «Татар-информа» «Найти спутника жизни — счастье»: татарстанцы поддержали проект по борьбе с одиночеством.