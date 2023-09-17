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Рождаемость в Татарстане за июль увеличилась на 3,1%
За июль 2023 года рождаемость в Татарстане выросла на 3,1% в годовом выражении. Соответствующие данные опубликовал Росстат.
За этот месяц в республике зарегистрировано 3297 рождений — на 100 больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Помимо Татарстана, за июль рождаемость увеличилась еще в пяти регионах Приволжского федерального округа. Наибольший рост в 16,4% продемонстрировала Марий Эл, где родились 512 детей по сравнению с 440 за год до этого.
По всему ПФО при этом за июль 2023-го зарегистрировано 20 222 рождения по сравнению с 20 558 год назад. Снижение составило 1,8%. По стране рождаемость вместе с тем сократилась на 3% (110 491 рождение по сравнению с 113 946).
В целом за январь — июль текущего года рождаемость в Татарстане уменьшилась на 0,7% год к году. На свет в республике появились 20 711 младенцев по сравнению с 20 864 за первые семь месяцев прошлого года.
В Приволжском федеральном округе рождаемость за семь месяцев снизилась на 2,6% в годовом выражении (133 142 рождения против 136 759), а по всей стране — на 3% (726 641 рождение против 749 164).
Ранее «Татар-информ» сообщал, что смертность в Татарстане снизилась на 6% за семь месяцев этого года.
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