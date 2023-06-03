Демограф Татарстана: Разводы дают прирост новых браков

Согласно результатам международных исследований, люди, которые хотя бы раз состояли в браке, на 40% больше ориентированы на создание новой семьи, сообщила доктор социологических наук, директор Центра семьи и демографии Академии наук РТ Чулпан Ильдарханова. Она отметила, что по этой причине с ростом числа разводов количество браков также увеличивается.

«Можно сказать, что разводы дают новую долю браков», – сказала Ильдарханова в интервью телеканалу «Татарстан 24».

В целом, по ее словам, в ПФО наблюдается лучший показатель по снижению количества разводов – лучше среднероссийского. В Татарстане по итогам 2021 года зарегистрировано 600 разводов на тысячу браков, сообщила эксперт.

Напомним, также Ильдарханова заявила, что после 2028 года Татарстан ожидает подъем рождаемости и одновременно с этим – снижение количества молодых людей на 100 тыс. человек.