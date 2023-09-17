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Смертность в Татарстане снизилась на 6% за семь месяцев
За январь — июль 2023 года смертность населения в Татарстане снизилась на 6% в годовом выражении. Это следует из данных Росстата.
За семь месяцев текущего года в республике зарегистрировано 25 059 случаев смерти — на 1597 меньше, чем за аналогичный период прошлого, 2022 года.
Аналогичный тренд наблюдается и во всех остальных регионах Приволжского федерального округа. Заметнее всего смертность уменьшилась в Кировской области — на 15,3% (с 11 681 случая до 9899).
В целом по ПФО за январь — июль 2023 года зарегистрировано 217 043 смерти по сравнению с 236 249 за соответствующий период 2022-го. Снижение составило 8,1%.
При этом по всей стране смертность за семь месяцев текущего года сократилась на 11% (1 023 947 случаев по сравнению с 1 150 803). Ранее эксперты связывали снижение смертности как с завершением пандемии коронавируса Covid-19, так и с ее последствиями в виде более ранних смертей представителей групп риска.
Вместе с тем младенческая смертность в Татарстане выросла, о чем сообщал «Татар-информ».
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