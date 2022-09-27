В Татарстане появились стихийные мемориалы в память о погибших в ижевской школе

В городах Татарстана появляются временные стихийные мемориалы, посвященные жертвам трагедии в школе №88 в Ижевске. Казань, Набережные Челны, Альметьевск и Менделеевск организовали стихийные стены плача, к которым люди приходят целыми семьями. Они несут цветы и игрушки.

В Казани желающие почтить память погибших могут прийти в Ленинский садик, в Набережных Челнах — на площадь Азатлык, в Альметьевске — к мемориалу «Вечный огонь» возле городского парка имени 60-летия нефти, в Менделеевске — к кинотеатру «Юность».

«Пусть земля будет пухом этим безвинным деткам», — сказал мэр Челнов Наиль Магдеев, возложив розы к мемориалу. К нему присоединилсь глава исполкома Фарид Салахов, руководитель Центра занятости населения Татьяна Быданова, главы администраций районов города и многие другие.

В Менделеевске стихийный мемориал возник возле кинотеатра «Юность». Глава района Радмир Беляев возложил цветы к мемориалу и почтил память погибших минутой молчания. «Сложно подобрать слова. Ужасная трагедия, погибли ни в чем не повинные дети, взрослые. Все менделеевцы разделяют боль утраты», — отметил он.

Вместе с главой района к мемориалу прибыли военный комиссар Сергей Залуженко, председатель Совета ветеранов (пенсионеров) Лариса Кривилева, заместитель по социальным вопросам Константин Макаров, работники культуры и образовательных организаций, ученики школ.

При нападении на школу в Ижевске погибло 17 человек — 11 детей и шесть взрослых.

Утром 26 сентября бывший ученик ижевской школы №88 открыл огонь в учебном учреждении, а после покончил с собой. Возбуждено уголовное дело по двум статьям. В Удмуртской Республике объявлен траур.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией и дал поручение оказать помощь родным и близким погибших. Телеграмму с соболезнованиями направил и Президент Татарстана Рустам Минниханов.