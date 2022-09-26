Число погибших при нападении на школу в Ижевске выросло до 17

Трое пострадавших при нападении на школу в Ижевске детей находятся в критическом состоянии. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

«Наиболее таких критических детей сейчас, за жизнь которых мы переживаем, трое», — заявил глава Минздрава РФ журналистам.

Upd (22.26): Число погибших в результате нападения в Ижевске увеличилось до 17. Об этом рассказали власти Удмуртии со ссылкой на данные Следственного комитета, сообщает РИА Новости.

Утром 26 сентября бывший ученик ижевской школы №88 открыл огонь в учебном учреждении, а после покончил с собой. Прежние данные СКР свидетельствовали, что в результате нападения погибли 15 человек: 11 детей и четверо взрослых. Ранения получили 24 человека — 22 ребенка и двое взрослых.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям. В Удмуртской Республике объявлен траур. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией и дал поручение оказать помощь родным и близким погибших. Телеграмму с соболезнованиями направил и Президент Татарстана Рустам Минниханов.

В Ленинском саду Казани почтили память жертв нападения на школу в Ижевске. Десятки горожан принесли к импровизированному мемориалу в сквере цветы и мягкие игрушки.