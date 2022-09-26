Песков: Путин дал все необходимые поручения после нападения на школу в Ижевске

Президент России Владимир Путин дал все необходимые поручения региональным и федеральным властям после нападения на школу в Ижевске, он глубоко скорбит в связи с трагической гибелью людей. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Президент Путин уже провел телефонные разговоры с руководителем региона (Удмуртии — прим. Т-и) Александром Бречаловым, вице-премьером Татьяной Голиковой, с министром здравоохранения Михаилом Мурашко, министром образования Сергеем Кравцовым, который сейчас уже направляется туда, в Ижевск, вылетел», — рассказал представитель Кремля. По его словам, все социально важные вопросы будут решаться на месте.

«Президент глубоко соболезнует всем, кто потерял своих близких, своих детей в этой трагедии, и желает выздоровления тем, кто ранен в результате этого бесчеловечного террористического акта», — приводит слова пресс-секретаря главы государства пресс-служба Кремля.

Песков также обратил внимание на то, что эффективность существующих мер безопасности в школах России нужно проанализировать с учетом этой трагедии. «Сейчас мы не можем дать такую оценку. Безусловно, эта информация обобщается, введен в действие целый ряд норм и правил обеспечения безопасности», — сказал он.

Сегодня утром в ижевской школе №88 бывший ученик открыл стрельбу, а затем покончил с собой. В результате нападения погибли 13 человек, включая семерых несовершеннолетних. Также получили ранения еще 14 детей и семеро взрослых. В Республики Удмуртия до 29 сентября объявлен траур.