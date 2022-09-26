Минниханов выразил соболезнования главе Удмуртии в связи с нападением на школу в Ижевске

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов направил телеграмму с соболезнованиями главе Удмуртской Республики Александру Бречалову в связи с нападением на ижевскую школу №88, при котором погибли люди.

«Глубоко потрясен известием о сегодняшней трагедии в ижевской школе. Особенно тяжело осознавать, что в результате безжалостного и жестокого нападения оборвалась жизнь детей — это большое горе, которое острой болью отозвалось в сердцах всех татарстанцев», — подчеркнул Президент РТ.

«От имени жителей республики, от себя лично выражаю самые глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших. Просим передать им слова сочувствия и поддержки, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — добавил Рустам Минниханов.

Сегодня утром в ижевской школе №88 бывший ученик открыл стрельбу (впоследствии он покончил с собой). В результате нападения погибли 13 человек, включая семерых детей. Кроме того, были ранены еще 14 несовершеннолетних и семь взрослых. В Республики Удмуртия до 29 сентября объявлен траур.