В Альметьевске создан стихийный мемориал в память о погибших в ижевской школе

В Альметьевске создан стихийный мемориал в память о погибших в школе №88 Ижевска. Он расположен возле мемориала «Вечный огонь» в центре города. «Люди идут, несут свечи, игрушки. Жители потрясены трагедией», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Альметьевского района РТ.

Глава района Тимур Нагуманов выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших. «Ужасная трагедия произошла в городе Ижевске. Мы очень хорошо знаем этот город, у нас плотные экономические связи. Были там неоднократно, плотно общаемся с мэрией и лично с главой республики (Удмуртской Республики — прим. Т-и) — Александром Бречаловым. Искренне соболезную всем родным, близким погибших. Такие трагедии не должны происходить», — подчеркнул мэр.

Сразу после трагедии в Ижевске в Альметьевске состоялось оперативное совещание с участием руководителей правоохранительных органов, управлений образования, социальной защиты и здравоохранения.

«Усилим меры безопасности. В ближайшие дни будут проведены дополнительные проверки. Они проводились и в преддверии начала учебного года. В течение нескольких дней мы проведем их еще раз, оценим, как соблюдается режим, как обеспечивается контроль за проходом. При наличии каких-либо нарушений будем их оперативно устранять. Самое главное сейчас — сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Ситуация под контролем. Ужасная трагедия, которая останется в сердцах у многих», — заметил Тимур Нагуманов.

По последним данным Следственного комитета, в результате нападения на ижевскую школу №88 погибли 15 человек: 11 детей и четверо взрослых. Ранения получили 24 человека — 22 ребенка и двое взрослых.

В Ленинском саду Казани также почтили память жертв нападения на школу в Ижевске. Десятки горожан принесли к импровизированному мемориалу в сквере цветы и мягкие игрушки.