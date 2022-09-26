Казань скорбит вместе с вами: в столице РТ почтили память погибших в ижевской школе

В Ленинском саду Казани почтили память жертв нападения на школу в Ижевске. Десятки горожан принесли к импровизированному мемориалу в сквере цветы и мягкие игрушки.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева пообщалась с казанцами, пришедшими почтить память погибших ижевцев. Она заверила, что государство прилагает все усилия для совершенствования системы безопасности в учебных заведениях и будет продолжать это делать.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Хочу сказать, что 18 психологов из разных ведомств и министерств отправились в Ижевск, чтобы помочь тем, кто нуждается в помощи. И врачи, и психологи-специалисты уже прибыли на место», — рассказала вице-премьер РТ.

Заместитель руководителя исполкома столицы Татарстана по вопросам социальной сферы Гузель Сагитова заявила, что все казанцы глубоко соболезнуют родным и близким погибших и разделяют их скорбь.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Это очень тяжело, поскольку еще не зажили прошлогодние раны. [Тогда] трагедии случились не только в казанской школе, но и в Перми. Для нас это как будто возвращение к тем событиям. Конечно, хочется сегодня сказать: „Ижевск, мы с вами!“ Мы понимаем эту боль, которую не унять никакими словами», — сказала она.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В мероприятии также принял участие руководитель Татарстанского регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» Руслан Шигабутдинов. От лица всей организации он выразил глубочайшие соболезнования семьям погибших.

Утром 26 сентября бывший ученик ижевской школы №88 открыл огонь в учебном учреждении, а после покончил с собой. По последним данным, в результате стрельбы погибли 15 человек, включая 11 детей, еще 24 человека были ранены. Возбуждено уголовное дело по двум статьям.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Удмуртской Республике объявлен траур. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией и дал поручение региональным и федеральным властям оказать помощь родным и близким погибших. Телеграмму с соболезнованиями направил и Президент Татарстана Рустам Минниханов.