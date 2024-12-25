В Татарстане штраф за безбилетный проезд увеличен до 2500 рублей

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В Татарстане штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте вырос более чем в восемь раз, с 300 рублей до 2,5 тыс. Соответствующий республиканский закон подписал Раис РТ Рустам Минниханов.

Штраф за перевозку багажа без оплаты в свою очередь увеличен более чем в три раза, с 300 до 1 тыс. рублей. Новелла вступит в силу через десять дней после его официального опубликования.

Помимо прочего, закон вводит штрафы за неоплату проезда по платным автомобильным дорогам. Они составят 1,5 тыс. рублей для обычных автомобилей и 5 тыс. рублей — для автобусов и грузовиков.

Законопроект, вносящий изменения в Кодекс РТ об административных правонарушениях, был принят Государственным Советом Татарстана на заседании 23 декабря.

С июля этого года все троллейбусы и трамваи Казани начали работать без кондукторов. Уже в августе заместитель генерального директора МУП «Метроэлектротранс» Алексей Варин предложил повысить штраф за безбилетный проезд до 2,5 тыс. рублей.

Позднее, в начале декабря, бескондукторную схему оплаты проезда распространили на два автобусных маршрута, о чем сообщал «Татар-информ».