news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 23 декабря 2024 16:14

В Татарстане введут штрафы за неоплату проезда по платным автодорогам

Скопировать ссылку

В Татарстане введут штрафы за неоплату проезда по платным автомобильным дорогам. Соответствующий законопроект приняли сегодня депутаты на шестом заседании Госсовета РТ.

«Кодекс РТ об административных правонарушениях дополняется нормой, предусматривающей ответственность за несоблюдение порядка внесения платы за проезд по платным автодорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения», – рассказал депутат республиканского парламента Александр Чубаров.

Размер штрафа составит 1,5 тыс. рублей для всех автомобилей, кроме автобусов и грузовиков, для которых устанавливается штраф в 5 тыс. рублей.

Фиксировать правонарушения будут в автоматическом режиме с помощью специальных технических средств, уточнил парламентарий.

Он отметил, что дела об административных правонарушениях будет рассматривать Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ.

#платные дороги
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100