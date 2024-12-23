В Татарстане введут штрафы за неоплату проезда по платным автодорогам

В Татарстане введут штрафы за неоплату проезда по платным автомобильным дорогам. Соответствующий законопроект приняли сегодня депутаты на шестом заседании Госсовета РТ.

«Кодекс РТ об административных правонарушениях дополняется нормой, предусматривающей ответственность за несоблюдение порядка внесения платы за проезд по платным автодорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения», – рассказал депутат республиканского парламента Александр Чубаров.

Размер штрафа составит 1,5 тыс. рублей для всех автомобилей, кроме автобусов и грузовиков, для которых устанавливается штраф в 5 тыс. рублей.

Фиксировать правонарушения будут в автоматическом режиме с помощью специальных технических средств, уточнил парламентарий.

Он отметил, что дела об административных правонарушениях будет рассматривать Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ.