В Казани предложили повысить штраф за безбилетный проезд до 2,5 тыс. рублей

Чтобы мотивировать людей на оплату проезда, необходимо повысить штраф для безбилетников, заявил замгендиректора «Метроэлектротранса» Алексей Варин на конференции Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта.

«Предложение об увеличение штрафа рассматривается правительством Татарстана. Надеемся, что к концу года штраф будет увеличен до 2,5 тыс. рублей», – сказал спикер.

Сейчас за безбилетный проезд на автомобильном и городском электрическом транспорте в Казани могут оштрафовать на 300 рублей, уточнил он.

По словам Варина, типичный представитель безбилетников относится к экономически активной категории населения в возрасте от 26 до 35 лет.

«В основном безбилетные пассажиры – мирные», – отметил спикер.

Гендиректор «Метроэлектротранса» Айдар Абдулхаков добавил, что за время действия бескондукторной оплаты штрафы пока не применялись.

Если пассажир отказывается оплачивать проезд, то контролер вправе его высадить на ближайшей остановке. Кроме того, он может вызвать сотрудника правоохранительных органов. Тогда помимо штрафа придется заплатить и за упущенную прибыль из-за простоя транспорта.

Ранее сообщалось, что в Казани 84% пассажиров без напоминания оплачивают проезд на бескондукторных маршрутах.