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Все троллейбусы и трамваи Казани начали работать без кондукторов
С 22 июля весь наземный электротранспорт Казани начал работу в бескондукторном формате. Последним на него перевели трамвайный маршрут №7, напомнили в телеграм-канале «Метроэлектротранса».
С начала июня в новом формате начали работать трамваи №5 и 5а, а также троллейбусы №1, 3, 5 и 8.
На предприятии напомнили, что пассажиры должны оплачивать проезд самостоятельно в течение одной остановки после посадки в общественный транспорт. Для этого в салоне, на поручнях, размещены валидаторы. Кроме того, электронная касса есть у водителя.
При оплате проезда картой необходимо дождаться галочки, подтверждающей платеж.
«На линии будет усилена работа службы контрольно-ревизионного отдела предприятия. Контроль оплаты производится при помощи переносного ревизорского валидатора», — говорится в сообщении.
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