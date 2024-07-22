Все троллейбусы и трамваи Казани начали работать без кондукторов

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С 22 июля весь наземный электротранспорт Казани начал работу в бескондукторном формате. Последним на него перевели трамвайный маршрут №7, напомнили в телеграм-канале «Метроэлектротранса».

С начала июня в новом формате начали работать трамваи №5 и 5а, а также троллейбусы №1, 3, 5 и 8.

На предприятии напомнили, что пассажиры должны оплачивать проезд самостоятельно в течение одной остановки после посадки в общественный транспорт. Для этого в салоне, на поручнях, размещены валидаторы. Кроме того, электронная касса есть у водителя.

При оплате проезда картой необходимо дождаться галочки, подтверждающей платеж.

«На линии будет усилена работа службы контрольно-ревизионного отдела предприятия. Контроль оплаты производится при помощи переносного ревизорского валидатора», — говорится в сообщении.