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В Казани ввели систему оплаты «без кондуктора» на двух маршрутах автобуса
Автобусы №72 и №75 теперь будут ездить без кондуктора. Оплатить проезд на этих маршрутах можно будет через валидаторы, установленные на поручнях.
Как сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ, внедрить бескондукторную систему оплаты проезда на этих автобусах решили в связи с маленьким потоком пассажиров на маршруте.
Напомним, для оплаты проезда пассажир должен приложить транспортную или банковскую карту к валидатору (терминалу на поручне). Если человек платит за проезд наличными, то ему следует подойти к водителю. Оплатить поездку нужно в течение одной остановки.
Отмечается, что в некоторых автобусах упомянутых маршрутов кондукторы продолжат работать. Они расскажут пассажирам, как самим оплачивать проезд. В некоторых из них о системе оплаты будет рассказывать автоинформатор. Почитать о «нововведениях» можно и на брошюрах с инструкцией.
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