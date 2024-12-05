В Казани ввели систему оплаты «без кондуктора» на двух маршрутах автобуса

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Автобусы №72 и №75 теперь будут ездить без кондуктора. Оплатить проезд на этих маршрутах можно будет через валидаторы, установленные на поручнях.

Как сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ, внедрить бескондукторную систему оплаты проезда на этих автобусах решили в связи с маленьким потоком пассажиров на маршруте.

Напомним, для оплаты проезда пассажир должен приложить транспортную или банковскую карту к валидатору (терминалу на поручне). Если человек платит за проезд наличными, то ему следует подойти к водителю. Оплатить поездку нужно в течение одной остановки.

Отмечается, что в некоторых автобусах упомянутых маршрутов кондукторы продолжат работать. Они расскажут пассажирам, как самим оплачивать проезд. В некоторых из них о системе оплаты будет рассказывать автоинформатор. Почитать о «нововведениях» можно и на брошюрах с инструкцией.