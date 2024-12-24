Казанский Кремль: Определена стоимость проезда по двум платным трассам Татарстана

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В Татарстане определена стоимость проезда по двум платным автодорогам — второй очереди Вознесенского тракта и трассе Алексеевское — Альметьевск. Об этом рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Обращаем ваше внимание, что анонсированные ранее в ряде СМИ цифры по стоимости, как мы и говорили, не соответствуют окончательному решению», — подчеркнула она.

По словам Лилии Галимовой, проведенный анализ был представлен Раису Республики Татарстан Рустаму Минниханову.

В частности, стоимость проезда по Вознесенскому тракту Казани для легковых автомобилей I категории (легковые авто высотой до 2 метров) составит 90 рублей, а в час пик (с 6.30 до 9.00 и с 17.00 до 19.30) — 150 рублей. Для автомобилей II категории (легковые авто высотой от 2 до 2,6 метра) стоимость составит 150 рублей, III категории (грузовики и автобусы с двумя осями высотой 2,6 метра и более) — 250 рублей, а IV категории (грузовики и автобусы с тремя осями высотой 2,6 метра и более) — 350 рублей, независимо от времени загрузки транспортом автодороги.

В свою очередь стоимость проезда по трассе Алексеевское — Альметьевск на всем протяжении пути для легковых автомобилей I категории (легковые авто высотой до 2 метров) окажется равна 4,50 рубля на километр. Для автомобилей II категории (легковые авто высотой от 2 до 2,6 метра) стоимость составит 6,75 рубля на километр, III категории (грузовики и автобусы с двумя осями высотой 2,6 метра и более) — 9 рублей на километр, а IV категории (грузовики и автобусы с тремя осями высотой 2,6 метра и более) — 18 рублей на километр по всей автодороге.

Проезд по всей трассе от Алексеевского до Альметьевска для легковых автомобилей обойдется в 653 рубля.

Концессионером Вознесенского тракта выступает АО «Татдортрансинвест», а трассы Алексеевское — Альметьевск — АО «Автострада».