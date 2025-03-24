news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Экономика 24 марта 2025 11:15

В Татарстане спрос на кадры в халяль-индустрии вырос на 72%

Читайте нас в
Телеграм

В 2024-м татарстанские компании, которые работают по стандартам халяль, опубликовали около 600 вакансий для разных специалистов. Это на 72% больше, чем было в 2023 году, пишет РБК Татарстан.

По словам экспертов отрасли, самые востребованные специалисты в халяль-индустрии – это повара. Их приглашают работать в общепит, на производство готовой еды в супермаркеты, службы доставки блюд, на предприятия по приготовлению полуфабрикатов и другие места.

Также среди востребованных специальностей в халяль-сфере: упаковщики, продавцы-кассиры, пекари и кассиры.

Ранее Минтруд РФ назвал топ востребованных специалистов в ближайшем будущем.

Еще министр экономического развития Максим Решетников заявил, что до 2030 года в России нужно дополнительно подготовить более 160 тыс. специалистов для туротрасли. В связи с этим в России планируют изменить подготовку специалистов сферы туризма.

До этого сообщалось, что гостиницы Казани уже готовы принять туристов в мае. Напомним, что столица РТ вошла в топ направлений на майские праздники в 2025 году. При этом остановиться в казанских гостиницах в эти «длинные выходные» дороже, чем в Москве и Питере.

#кадры #халяль #ажиотажный спрос #Татарстан
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
В конце апреля жителей Татарстана ждет сокращенная рабочая неделя

В конце апреля жителей Татарстана ждет сокращенная рабочая неделя

23 марта 2025
Муфтий Татарстана объяснил, нарушает ли уразу чистка зубов

Муфтий Татарстана объяснил, нарушает ли уразу чистка зубов

23 марта 2025