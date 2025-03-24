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Общество 24 марта 2025 10:54

Минтруд назвал топ востребованных специалистов в ближайшем будущем

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В Министерстве труда России назвали отрасли, которые будут востребованы в 2029 году, пишет РБК.

Наибольший рост к тому моменту прогнозируют в отраслях по оказанию персональных услуг, обрабатывающего производства, транспортировки и хранения, гостиничном бизнесе и общепите, а также в науке, информации и связи и здравоохранении.

А вот в торговле, госуправлении и сельхозе спрос на сотрудников, наоборот, упадет к 2029 году.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил, что до 2030 года в России нужно дополнительно подготовить более 160 тыс. специалистов для туротрасли. В связи с этим в России планируют изменить подготовку специалистов сферы туризма.

До этого сообщалось, что гостиницы Казани уже готовы принять туристов в мае. Напомним, что столица РТ вошла в топ направлений на майские праздники в 2025 году. При этом остановиться в казанских гостиницах в эти «длинные выходные» дороже, чем в Москве и Питере.

#профессии #топ #Россия
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