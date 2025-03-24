В России планируют изменить подготовку специалистов сферы туризма

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Образовательные программы для вузов и колледжей, где обучают будущих сотрудников туристической сферы, нужно пересмотреть в ближайший год, заявили на первом заседании Национального экспертного совета по развитию кадрового потенциала в упомянутой индустрии.

В планах изменить как перечень профессий и специальностей, так и контрольные цифры приема по каждой из них, пишут «Известия».

По словам министра экономического развития Максима Решетникова, туризм на сегодняшний день активно развивается. В рамках нацпроектов строят отели, парки развлечений, горнолыжные трассы и другие важные объекты. Как следствие, для работы на новых «точках притяжения туристов» нужно будет нанимать новых сотрудников. Бизнесу уже сейчас нужно много квалифицированных кадров высшего и среднего звена, отметил он.

По его прогнозам, до 2030 года в России нужно дополнительно подготовить более 160 тыс. специалистов для туротрасли.

Как уточнила сопредседатель совета, директор АНО ДПО «Академия гостеприимства Космос» Анна Кувайцева, в список «туристических» профессий добавят в основном современные направления, на которые есть спрос в гостиницах и ресторанах.

По словам гендиректора ООО «Мрия» Самвела Саруханяна, буфетчиков могут переквалифицировать в официантов шведской линии. Также в нашей стране нет профессии батлера, бармена, консьержа и директора по питанию.

Ранее сообщалось, что гостиницы Казани уже готовы принять туристов в мае. Напомним, что столица РТ вошла в топ направлений на майские праздники в 2025 году. При этом остановиться в казанских гостиницах в эти «длинные выходные» дороже, чем в Москве и Питере.