В Ассоциации отелей Казани сообщили о готовности гостиниц принять туристов в мае

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В Казани не наблюдается дефицита мест в гостиницах для размещения гостей в майские праздники. Об этом «Татар-информу» сообщила президент Ассоциации отелей Казани и РТ Инга Гадзаова.

«В этом году мы дефицита мест не наблюдаем. Номерного фонда достаточно», – сказала она.

Гадзаова также отметила, что прироста по загрузке отелей не наблюдается.

«Прироста по загрузке как такового нет. Но в целом, если в этом году мы останемся на уровне 2024-го (по туристической загрузке отелей – прим. Т-и), то будет прекрасно. Исходя из того, что мы уже видим с января 2025 года, если сравнивать с аналогичным месяцем прошлого года, разница получится колоссальная. И нет такого числа туристов, которые были в том году», – рассказала собеседница агентства.

Например, по ее словам, в новогодние праздники уровень загрузки отелей был ниже, чем в прошлые годы, «в силу определенных обстоятельств».

«Сейчас очень многие переживают за безопасность. Есть ситуации, которые периодически происходят в аэропорту: отсрочка рейсов, план «Ковер». И люди порой, даже бронируя отели, не могут прилететь», – объяснила президент ассоциации.

Ранее сообщалось, что Казань вошла в топ направлений на майские праздники в 2025 году. При этом остановиться в гостиницах столицы РТ в эти «длинные выходные» дороже, чем в Москве и Питере.