Казань вошла в топ направлений на майские праздники в 2025 году

Казань заняла четвертое место в рейтинге самых популярных направлений на майские праздники. На гостиницы столицы РТ пришлось 8% бронирований, пишет «Российская газета» со ссылкой на представителей туротрасли.

Первое место в данном топе – у Санкт-Петербурга (19,2% бронирований). На втором месте – Сочи (10,9%), а на третьем – Москва (10,3%).

Четвертое место занял Нижний Новгород (4,9%), а замкнул топ-5 Калининград (4,8%). Также в «девятку» по популярности попали Зеленоградск (1,9%), Кисловодск (1,8%), Волгоград (1,6%) и Пятигорск (1,5%).

Как отметили представители отрасли, в целом на майские праздники в 2025 году 58% россиян будут отдыхать внутри страны, остальные 42% отправятся за пределы российских границ.

Напомним, что майские праздники в 2025 году продлятся с 1 по 4 и с 8 по 11 числа.