Остановиться в гостиницах Казани в майские праздники дороже, чем в Москве и Питере

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Средняя стоимость ночи в казанских гостиницах на майские праздники в 2025 году составляет 7,3 тыс. рублей. Это на 16% больше, относительно ценников в мае прошлого года, пишет «Российская газета» со ссылкой на экспертов отрасли.

Если смотреть на ценники в других городах, которые попали в топ российских направлений на майские праздники, то сильнее всего проживание в гостиницах подорожало в Санкт-Петербурге (+23%, до 6,5 тыс. рублей). Значительно подорожала ночевка в номерах отелей Нижнего Новгорода (+16%, до 7,2 тыс. рублей) и Калининграда (+14%, до 5,6 тыс.). Также стало дороже остановиться в гостиницах Москвы (+8%, 5,6 тыс. рублей).

В общем, по оценке Центра стратегических разработок (ЦСР), в 2024 году россияне совершили более 120 млн туристических поездок по России. Как отметили аналитики, растет популярность автотуризма и пеших походов, речных, морских и железнодорожных круизов.

При этом несмотря на рост стоимости проживания в гостиницах Казань вошла в топ направлений на майские праздники в 2025 году.