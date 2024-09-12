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В Татарстане сохранится летняя погода — на 5–8 градусов теплее нормы
Под влиянием мощного континентального антициклона, на западной периферии которого оказался Татарстан, в республике сохранится аномально теплая погода. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.
В ближайшие дни значения среднесуточных температур будут превышать климатическую норму на 5–8 градусов. Существенных осадков в этот период не ожидается, отмечают синоптики.
В частности, в пятницу, 13 сентября, температура воздуха в Татарстане составит от +6 до +11 (на западе — до +16) градусов ночью и от +21 до +26 градусов днем.
В субботу и воскресенье, 14 и 15 сентября, будет чуть прохладнее: от +3 до +9 (на западе региона — до +12) градусов в ночные часы и от +20 до +25 градусов — в дневные.
Согласно предварительным данным метеорологов, в понедельник и вторник на следующей неделе, 16 и 17 сентября, вероятность осадков по-прежнему останется небольшой. В светлое время суток воздух в республике будет прогреваться до 20–25 градусов тепла.
Ранее Гидрометцентр РТ распространил декадный прогноз, согласно которому с 11 до 20 сентября средние температуры по региону будут превышать норму на 5 градусов. Для Татарстана в целом она в это время равняется +11,7 градуса, а для Казани — +12,2 градуса. До этого синоптики сообщили о приходе бабьего лета и объяснили причины аномального тепла.
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