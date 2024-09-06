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Гидромет РТ сообщил о приходе бабьего лета в Татарстан
В сентябре в Татарстане под воздействием антициклона установилась безоблачная и теплая погода без осадков. В республику пришло бабье лето, теплом которого жители региона будут наслаждаться в ближайшие дни. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.
«Бабье лето — официальный метеорологический термин. Под ним понимаются погодные условия, которые отмечаются осенью — в сентябре либо в октябре. Для бабьего лета характерна безоблачная теплая погода без осадков, что объясняется воздействием антициклона», — пояснил метеоролог.
Собеседник агентства заметил, что сухая и теплая погода установилась и в соседних регионах: Чувашии, Удмуртии, Марий Эл, Мордовии, Ульяновской, Самарской, Кировской и Нижегородской областях.
«Антициклон масштабный. В начале сентября отмечается схожий характер погоды на большей части европейской территории России. В ближайшее время характер погоды не изменится», — уточнил Феликс Гоголь.
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