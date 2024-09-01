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Общество 1 сентября 2024 12:00

Гидрометцентр РТ: Сентябрь в Татарстане окажется на градус теплее нормы

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Гидрометцентр РТ: Сентябрь в Татарстане окажется на градус теплее нормы
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане средняя температура воздуха в сентябре будет на один градус выше климатической нормы. Соответствующий прогноз распространил Гидрометцентр РТ.

Для республики в целом климатическая норма в первом месяце осени равняется 11,9 градуса тепла, а для Казани — 12,3 градуса. Таким образом, средние температуры составят +12,9 и +13,3 градуса соответственно.

Месячное количество осадков в сентябре будет примерно соответствовать норме, которая равняется 48 миллиметрам для региона и 50 миллиметрам для его столицы, отмечают синоптики.

Конец августа в Татарстане выдался на 4–6 градусов выше нормы.

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