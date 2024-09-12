В Татарстане ожидается до +29 градусов и туман

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В четверг, 12 сентября, в Татарстане ожидается сухая и теплая погода. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

В ночные и утренние часы на республику опустится туман. Прогнозируется юго-восточный, восточный ветер. Днем местами его порывы могут достигать 12 м/с.

Ночью температуры воздуха составят от 10 до 15 градусов, на западе региона — до 18. В дневные часы столбики термометров поднимутся до 24-29 градусов.