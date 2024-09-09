На этой неделе в Татарстане установится 28-градусная жара

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В ближайшие дни на территории Татарстана сохранится установившаяся ранее жаркая и сухая погода. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Вместе с тем синоптики обратили внимание на то, что для занявшего большую часть европейской России обширного антициклона характерен большой суточный перепад температур. В темное время суток из-за радиационного выхолаживания воздуха местами образуются туманы. При этом накануне, 8 сентября, в республике среднесуточная температура превысила климатическую норму на 4–6 градусов.

Во вторник, среду и четверг, 10, 11 и 12 сентября, Татарстан будет находиться на западной периферии антициклона. В небе над регионом ожидается переменная облачность, существенные осадки маловероятны. Завтра, 10-го числа, в ночные и утренние часы кое-где, включая Казань, может опуститься туман. Столбики термометров будут показывать от +10 до +17 градусов ночью и от +23 до +28 — днем.

Согласно предварительным данным метеорологов, в пятницу и субботу, 13 и 14 сентября, в республике сохранится антициклональная погода. Вероятность осадков невелика. Температура воздуха в светлое время суток будет составлять от 20 до 26 градусов тепла.

До этого Гидрометцентр РТ сообщил о приходе в Татарстан бабьего лета, объяснил причины аномального тепла и предупредил о вероятных заморозках.