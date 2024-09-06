Гидрометцентр объяснил причины сентябрьского аномального тепла в Татарстане

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Температура воздуха в первую декаду сентября в Татарстане будет выше климатической нормы на два градуса. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в целом за месяц температурный режим ожидается выше климатической нормы на один градус. Об этом «Татар-информу» рассказал сегодня начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

«Причина в следующем — в Татарстане, так же как и на большей части европейской территории России, преобладает антициклоническая деятельность. Антициклон принес в республику повышенный температурный фон. Облачность практически отсутствует, также осадки практически не отмечаются», — поясни л он.

Такая теплая погода в республике наблюдалась в конце августа, она сохраняется в первую декаду сентября. На ближайшую перспективу также прогнозируется преобладание антициклонической деятельности.

По данным Гидромета РТ, в выходные дни, 7 и 8 сентября, осадки маловероятны. Температура воздуха ночью опустится до +4 градусов, на западе республики — до +12 градусов, днем ожидается от +21 до +26 градусов.