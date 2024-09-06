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Общество 6 сентября 2024 16:21

Гидрометцентр объяснил причины сентябрьского аномального тепла в Татарстане

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Гидрометцентр объяснил причины сентябрьского аномального тепла в Татарстане
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Температура воздуха в первую декаду сентября в Татарстане будет выше климатической нормы на два градуса. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в целом за месяц температурный режим ожидается выше климатической нормы на один градус. Об этом «Татар-информу» рассказал сегодня начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

«Причина в следующем в Татарстане, так же как и на большей части европейской территории России, преобладает антициклоническая деятельность. Антициклон принес в республику повышенный температурный фон. Облачность практически отсутствует, также осадки практически не отмечаются», — пояснил он.

Такая теплая погода в республике наблюдалась в конце августа, она сохраняется в первую декаду сентября. На ближайшую перспективу также прогнозируется преобладание антициклонической деятельности.

По данным Гидромета РТ, в выходные дни, 7 и 8 сентября, осадки маловероятны. Температура воздуха ночью опустится до +4 градусов, на западе республики до +12 градусов, днем ожидается от +21 до +26 градусов.

Согласно предварительному прогнозу, в начале следующей недели, 9 и 10 сентября, сохранится антициклональная погода. Вероятность осадков в этот период небольшая. Температурный фон немного повысится и будет составлять от +8 до +14 градусов ночью и от +22 до +27 — днем. Значения среднесуточной температуры будут превышать климатическую норму на 3–5 градусов.

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