В Татарстане согласованы все итоговые схемы благоустройства по программе «Наш двор»

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Все районы и города республики подготовили и согласовали с ведомствами итоговые схемы благоустройства дворовых территорий по программе «Наш двор» на текущий год. Об этом на традиционном республиканском совещании рассказала директор Фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Провел совещание Раис Татарстана Рустам Минниханов. В его работе также принял участие Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Всего за 2024 год в Татарстане предполагается благоустроить более 800 дворов. Все муниципальные районы республики, а также города Казань и Набережные Челны завершили формирование графика дорожных работ и установки освещения, синхронизировав их с работой сетевых организаций.

В восьми муниципальных образованиях обнаружены несоответствия графиков дорожных и сетевых организаций, что ведет к затягиванию ремонтных работ, обратила внимание докладчица.

Кроме того, сейчас формируются графики презентаций итоговых схем благоустройства дворов жителям выходящих на них домов. В Казани, Набережных Челнах, Нижнекамском и Тукаевском районах уже проходят соответствующие встречи, отметила Зиннатуллина.

Начались и работы по подготовке дворов к строительному сезону. Эта процедура включает осмотр и в случае необходимости демонтаж несоответствующего нормативам оборудования, обследование зеленых насаждений на предмет их аварийности, проверку наличия документов на некапитальные постройки на территории дворов.

Помимо прочего, с 15 марта в Татарстане проходит ежегодное голосование жителей по выбору 200 дворовых территорий для благоустройства в 2025 году. Проголосовать можно до 30 апреля на портале gorodsreda.tatar.ru. В этом году на голосование вынесено 1550 дворов.

Стоит отметить, что всероссийское онлайн-голосование по выбору общественных пространств организовано в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» (как и другие нацпроекты, инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на программу «Наш двор» в республике потратили 34 млрд рублей. В текущем году на приведение в порядок 833 дворовых территорий выделено 10 млрд рублей.

Жалующиеся из-за отдельных моментов воплощения в жизнь программы «Наш двор» в первую очередь хотят изменить схемы благоустройства. Вместе с тем самым популярным запросом татарстанцев по этому проекту остаются парковки.