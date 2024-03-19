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Татарстанцы получат три приглашения на голосование за благоустройство дворов и парков
Пользователи портала госуслуг Республики Татарстан получат сразу три уведомления о голосовании по выбору общественных пространств и дворовых территорий, приоритетных для благоустройства в 2025 году. Об этом сообщил сегодня первый заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Илья Начвин на пресс-конференции в «Татар-информе».
«Первое уведомление будет сегодня разослано по email-рассылке. Второе приглашение к участию в голосовании люди получат завтра push-уведомлением на смартфоны. А 21 марта придет уведомление в „личные кабинеты“ на портале госуслуг РТ», — заметил он.
Спикер добавил, что в 2023 году 310 тыс. голосов было подано на портале госуслуг РТ и 52,7 тыс. — в мобильном приложении «Услуги РТ». Также можно проголосовать, кликнув на баннеры, размещенные на портале Правительства РТ, официальных сайтах министерств и ведомств, а также муниципальных образований.
Всероссийское онлайн-голосование по выбору общественных пространств проходит в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» (как и другие нацпроекты, инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным).
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