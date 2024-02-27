Самым популярным запросом татарстанцев по проекту «Наш двор» остаются парковки

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

У жителей Татарстана по-прежнему самым популярным запросом по программе «Наш двор» остаются парковочные места. Об этом рассказала руководитель департамента программ развития городской среды Института развития городов РТ Арина Петрова, отвечая на вопрос корреспондента «Татар-информа».

«Большой запрос на парковочные места. Мы их, конечно, создаем, но не в той мере, в которой жильцам этого хочется. Если даже мы закатаем весь двор в парковочные места, их никогда не хватит», — сообщила спикер.

«Когда мы заходим во двор, то видим, где водители паркуются сейчас — это в основном зеленые зоны без крупных деревьев. Такие площадки мы стараемся асфальтировать», — добавила собеседница агентства.

Примечательно, что на четвертый год реализации программы «Наш двор» появились и противоположные мнения — так, по словам Петровой, возникает большое сообщество, которое просит убрать машины из дворов.

«Жильцы нам пишут: „Нам весь двор хотят закатать в парковку“. А раньше было наоборот. Это основной конфликт и запрос жителей», — пояснила гостья «Татар-информа».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на программу «Наш двор» в Татарстане за весь период ее реализации потратили 34 млрд рублей.