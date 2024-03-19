В Минстрое РТ объяснили увеличение финансирования программы «Наш двор» до 10 млрд рублей

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В этом году в рамках республиканской программы «Наш двор» запланированы работы по благоустройству еще 833 дворовых территорий, а объем финансирования увеличен до 10 млрд рублей. Об этом сообщил сегодня первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Алексей Фролов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Это в первую очередь связано с волатильностью на рынке, увеличением стоимости строительных материалов. Чтобы не снижать объемы, Раисом Татарстана было принято решение увеличить финансирование программы на 1 млрд рублей», - пояснил спикер.

Всего благодаря масштабной республиканской программе «Наш двор» с начала ее реализации в 2020 году благоустроено более 4,3 тыс. придомовых территорий на общую сумму 34 млрд рублей из республиканского бюджета.

Всероссийское онлайн-голосование по выбору общественных пространств проходит до конца апреля на портале госуслуг РТ в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».