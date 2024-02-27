На программу «Наш двор» в Татарстане потратили 34 млрд рублей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С 2020 по 2023 год в республике по программе Раиса РТ «Наш двор» благоустроено 4339 дворов для более чем 1,2 млн татарстанцев. Общая сумма финансирования за этот период составила 34 млрд рублей. Об этом стало известно на пресс-конференции в «Татар-информе».

«За четыре года реализации программы обновлено, а где-то создано 8,5 млн кв. метров дорог и тротуаров. В 2023 году общая площадь таких работ составила почти 2 млн кв. метров дорог. А тротуаров сделали как от Казани до Калининграда — 2000 километров. Мне кажется, это внушительная цифра», — рассказала руководитель департамента программ развития городской среды Института развития городов РТ Арина Петрова.

За эти годы 13 районов республики завершили благоустройство дворов, вошедших в программу. Это Актанышский, Алькеевский, Апастовский, Атнинский, Буинский, Дрожжановский, Кайбицкий, Камско-Устьинский, Муслюмовский, Новошешминский, Спасский, Тюлячинский и Ютазинский районы.

Тридцать два района республики продолжают работу в 2024 году. В этом году лимит составляет 10 млрд рублей, в перечень программных объектов включены 833 придомовые территории.

С октября 2023 по февраль 2024 года уже проведены встречи с жителями и согласованы предварительные схемы благоустройства. Сейчас формируются графики старта дорожных работ во дворах республики и ведется закупка новой уличной мебели, детского и спортивного оборудования. В апреле пройдут презентации итоговых схем дворов после корректировок по итогам обсуждения с жителями.

Масштабную программу благоустройства дворов Татарстана в 2019 году инициировал Раис РТ Рустам Минниханов.