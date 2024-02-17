Зиннатуллина: Жалующиеся из-за программы «Наш двор» хотят изменить схемы благоустройства

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Большинство обращений жителей Татарстана, связанных с программой «Наш двор», вызваны игнорированием запросов о внесении изменений в схемы благоустройства. Об этом на республиканском совещании в Доме Правительства региона рассказала директор Фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина.

Провел совещание Раис Татарстана Рустам Минниханов, в нем также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

По словам спикера, с начала февраля получено уже 50 обращений от граждан (за январь, как сообщал «Татар-информ», их было более 100).

«Просьба подробно объяснять людям детали каждой схемы, текущие и предстоящие этапы работы во дворе. Если мы сейчас не учтем пожелания жителей — может возникнуть риск корректировок уже в ходе строительных работ», — подчеркнула Наиля Зиннатуллина.

Параллельно ведется мониторинг качества содержания обновленных дворов и общественных пространств в зимний период, добавила докладчица.

Что же касается непосредственной подготовки к выполнению работ, к данному моменту завершен набор оборудования. Спецификация на общую сумму 845 млн рублей передана генеральному поставщику — компании «Татлизинг» для формирования итоговой спецификации, последующего размещения заказов у заводов-изготовителей и локальных производителей, заключения договоров.

До 14 февраля в Минстрой РТ должны были быть переданы протоколы общих собраний собственников. Всего в этом году в программе участвуют 32 муниципалитета, из них 22 передали документацию в полном объеме, пояснила директор Фонда «Институт развития городов РТ».

Следующим этапом программы станет формирование итоговых схем благоустройства. Они будут размещаться на официальном сайте программы «Наш двор».