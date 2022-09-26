В Свияжске завершился первый этап ремонта речного дебаркадера

Фото: Telegram-канал Михаила Афанасьева.

Завершилось восстановление старого речного дебаркадера, переданного в прошлом году музею острова-града Свияжска. Наружные ремонтные работы провели волонтеры «Том Сойер Феста», сообщил в своем Telegram-канале глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

Волонтеры заменили кровлю, обновили фасад. На 2023 год запланированы внутренние работы.

После обновления объекта здесь планируют открыть несколько музейных экспозиций о жизни на Волге, речном транспорте и обычаях волжан.

«Спасибо всем ребятам за содействие и участие, в частности куратору фестиваля по сохранению исторической среды „Том Сойер Фест“, помощнику Президента РТ Олесе Балтусовой», — написал глава района.

Фото: «Остров-град Свияжск».

Дебаркадер был перевезен в 2021 году с казанского пляжа Локомотив, где он десятки лет служил тренировочной базой Речного техникума. Работы на объекте стартовали 7 августа этого года и длились до тех пор, пока сохранялась устойчивая погода.

«Том Сойер Фест» — общероссийское движение, в рамках которого волонтеры ремонтируют ценные объекты городской застройки. На сегодняшний день оно объединяет 76 городов страны. В Татарстане проект реализуется в Казани, Зеленодольском и Елабужском районах, в Свияжске он проводился впервые.