Ханифов: Татарстан направит около 160 млн рублей на ремонт дебаркадеров

В ближайшее время в Татарстане обновят 15–17 дебаркадеров из существующих 22. При этом внешний облик объектов останется традиционным, рассказал в интервью ТАСС глава Миндортранса республики Фарит Ханифов.

«Развитие пассажирского флота напрямую связано с состоянием причальной инфраструктуры. У нас восемь причалов и 22 дебаркадера. Вот часть дебаркадеров, около 15-17 штук, мы бы хотели отремонтировать буквально в ближайшее время», — заметил он, добавив, что работы будут проведены до начала навигации в 2023 году.

По словам министра, работа проводится по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова. Объекты будут обследованы, а затем отремонтированы исходя из частоты использования остановок.

«Обращаем внимание на то, чтобы облик наших дебаркадеров, традиционно сложившийся, был бы сохранен. То есть дебаркадеры будут абсолютно свежими, все конструкции обновлены, все инженерные коммуникации, включая электропроводки, обновлены», — заметил Ханифов.

Он отметил, что на проведение работ республике понадобится 150–160 млн рублей, однако размер суммы может увеличиться после диагностики износа дебаркадеров.

В заключение глава Миндортранса РТ напомнил об обновлении речного флота Татарстана: для этого на Зеленодольском заводе уже заложено два пассажирских судна «Метеор-2020». Ожидается, что они выйдут на рейсы в июне и июле 2023 года. Затем, в 2024 году, будут построены еще четыре судна.