Экономика 7 апреля 2026 13:47

В Татарстане планируют создать центр тестирования на соответствие стандартам халяль

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-Информ»

В 2028–2030 годах в Татарстане предполагается создать республиканскую испытательную лабораторию (центр) по тестированию продукции на соответствие стандартам халяль. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по стандарту «Халяль» при Духовном управлении мусульман РТ, сообщает РБК Татарстан.

В комитете отметили, что сейчас изучают вопрос комплектования этой лаборатории «компетентными специалистами».

Дело в том, что по данным Комитета по стандарту «Халяль», по всей России насчитывается не более 50 квалифицированных специалистов, способных тестировать продукцию на соответствие стандартам халяль. В стране сохраняется дефицит кадров в этой сфере.

В конце прошлого, 2025 года председатель комитета Аббяс хазрат Шляпошников рассказал, что за 2023-2024 годы организация получила 13 обращений, связанных с нелегитимным использованием знака «халяль». По его оценке, особенно тревожно то, что в Татарстане действуют сразу 15 различных структур, выдающих сертификаты о соответствии нормам шариата.

Позднее, в марте текущего, 2026 года о планах создать при Комитете по стандарту «Халяль» специальную лабораторию поведал муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин. До этого комитет прошел проверку Росаккредитации на соответствие требованиям ГОСТ Р 70402-2024 и в результате стал единственным органом по сертификации халяль в России, соответствующим этому новому национальному ГОСТу.

