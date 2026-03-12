Комитет по стандарту «Халяль» ДУМ РТ первым в России получил статус по новому ГОСТу

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Комитет по стандарту «Халяль» при Духовном управлении мусульман РТ первым в России официально получил статус органа по сертификации халяль на основании требований нового стандарта ГОСТ Р 70402-2024. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Татарстанский орган по сертификации халяль успешно прошел проверку Федеральной службы по аккредитации и получил соответствующий статус. ГОСТ Р 70402-2024 представляет собой российский национальный стандарт, который устанавливает требования к подобным структурам.

Этот ГОСТ был разработан в Российском исламском университете, находящемся в Казани, с учетом международных стандартов в данной сфере от Организации по стандартизации Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GSO) и Института стандартизации и метрологии исламских государств (SMIIC) Организации исламского сотрудничества (OIC), а также базового международного стандарта ISO/IEC 17065.

Российский стандарт содержит более чем 100 требований с дополнительными критериями для халяль-сертификации. Пока Комитет по стандарту «Халяль» ДУМ РТ – единственный орган, который ему соответствует.

В сентябре прошлого, 2025 года вступил в силу приказ Минэкономразвития РФ, предусматривающий изменения в критериях аккредитации. Он вводит требования к новому типу аккредитованного лица – органу по сертификации халяль. В документе перечислены критерии аккредитации, а также уточнены требования к органам инспекции и к организациям, осуществляющим сертификацию систем менеджмента безопасности пищевой продукции.

Комитет по стандарту «Халяль» ДУМ РТ работает с 1999 года и за это время накопил значительный практический опыт и обширные данные в вопросах аккредитации. Среди его достижений – международная аккредитация по стандартам SMIIC, официальная аккредитация Департамента исламского развития Малайзии (JAKIM), аккредитация Международного аккредитационного центра Объединенных Арабских Эмиратов в Дубае (EIAC, Emirates International Accreditation Centre). В процессе – получение аккредитации Агентства BPJPH Индонезии и аудит государственных органов Саудовской Аравии.